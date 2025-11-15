Yaşam

İskenderun'da park kavgası; 1 yaralı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde araç parkı yüzünden çıkan kavgada tabancayla vurulan İbrahim Ekmen ağır yaralandı.

İlçenin Cırtıman mahallesinde dün akşam bir düğünde araç parkı yüzünden iki grup arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen kavgada tabancayla vurulan İbrahim Ekmen ağır yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan Ekmen götürüldüğü İskenderun Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.