Hatay'da yağış alarmı! Cadde ve sokaklar göle döndü

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün şiddetli yağış uyarısında bulunduğu Hatay'da akşam saatlerinde aniden bastıran sağanak cadde ve sokakları göle çevirdi. Olayda bazı iş yerlerini su basarken belediye ekipleri olumsuzlukları gidermek için çalışma başlattı.

Giriş Tarihi: 15.11.2025 05:39

İskenderun ve Dörtyol ilçelerinde aniden bastıran şiddetli yağış, hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle ilçelerin ana caddeleri ve ara sokakları göle döndü. Sürücüler yollarda zorlukla ilerlerken bazı araçlar mahsur kaldı.

İlçelerde bulunan bazı iş yerlerini de su bastığı öğrenildi. Belediye ekipleri, yağışın ardından olumsuzlukların giderilmesi için çalışma başlattı.

