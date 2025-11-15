Yaşam

Emine Erdoğan İstanbul Aile Vakfı temsilcileriyle görüştü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, İstanbul Aile Vakfı temsilcileriyle bir araya geldi. Emine Erdoğan paylaşımda, İstanbul Aile Vakfı temsilcileri ile bir araya gelmekten memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Emine Erdoğan NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul Aile Vakfı temsilcileri ile bir araya gelmekten memnuniyet duyduğunu bildirdi.

Erdoğan paylaşımında, "Aile kurumunu korumak ve yaşatmak için yürüttükleri çalışmalarla ilgili değerlendirmelerde bulunduk. Aileyi güçlendirmeye yönelik gayretlerinde başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

