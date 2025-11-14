Zeytinburnu'nda feci kaza! Metrobüs şoförü engelli yolcuya çarptı
Zeytinburnu'nda Cevizlibağ Metrobüs durağında bekleyen ve sarı çizgiyi geçtiği iddia edilen tekerlekli sandalyeli yolcuya metrobüs çaptı. Kazada engelli yolcu ağır yaralanırken, araçta bulunan 2 yolcu ise hafif şekilde yaralandı.
Alınan bilgiye göre, İ.B. (55) idaresindeki 34 TN 2763 plakalı metrobüs, Cevizlibağ Metrobüs Durağı'na yaklaştığı sırada, durakta sarı çizgiyi geçtiği iddia edilen H.C'nin (57) tekerlekli sandalyesine çarptı.
Çarpmanın etkisiyle savrularak perona ve metrobüs yoluna kafasını çarpan H.C. ağır yaralandı.
Kaza sırasında metrobüsün ani fren yapması sonucu araçtaki yolculardan E.N.K. (19) ve C.D. (60) de hafif yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.