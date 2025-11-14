Antalya'da sokak ortasında dehşet! Kadını yumruklayan saldırgan yakalandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde kimliği belirsiz bir şahıs, yolda yürüyen Ukraynalı bir kadına yumruk atmasının ardından yüzüne çizik attı. Şüpheli olay yerinden kaçarken kadın kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı. Saldırgan polis ekiplerince kısa sürede yakalandı.

Olayın, 11 Kasım 2025 günü saat 19.30 sıralarında meydana geldiği bildirilen açıklamada, "Yabancı uyruklu A.H. isimli kadın şahıs, tanımadığı bir erkek şahıs tarafından fiziksel saldırıya maruz kalmıştır. Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğümüz ile Asayiş Şube Müdürlüğümüz tarafından yapılan çalışmalar sonucunda, olayın şüphelisi A.T. yakalanarak gözaltına alınmıştır. Olayla ilgili adli tahkikat devam etmektedir." ifadeleri kullanıldı.

NE OLDU?

Cikcilli Mahallesi'nde kaldırımda cep telefonuyla konuşarak yürüyen A.H'ye, karşı yönden gelen bir kişi yumrukla saldırmış, ardından yere düşen kadını yüzünden kesici bir cisimle yaralamıştı. Saldırı sırasında kapüşon takan ve sırtında çanta bulunan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatılmıştı.

Olay anı ise bir sitenin güvenlik kamerasınca kaydedilmişti.

