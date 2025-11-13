Türkiye'nin 21. şehir hastanesi o ilde açılıyor

Türkiye'nin 21. şehir hastanesi Aydın'da hizmete girecek. 1300 yatak kapasiteli olan ve yaklaşık 5 bin personelin çalışacağı Aydın Şehir Hastanesi'ndeki çalışmalar tüm hızıyla sürerken, hastanenin aralık ayında açılması bekleniyor.

Türkiye'nin 21'inci şehir hastanesi olarak hizmete girmeye hazırlanan Aydın Şehir Hastanesi'nde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Hastanenin yıl sonuna kadar tamamlanarak hizmete açılması planlanırken, Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul beraberindeki heyet ile birlikte inşaat ve hazırlık çalışmalarını yerinde inceledi.

Aydın Şehir Hastanesi 1300 yatak kapasitesine sahip olacak. (AA)



Yaklaşık 140 dönümlük alan üzerine kurulu olan ve bin 300 yatak kapasiteli olarak tasarlan, acil durumlarda bu kapasitenin bin 500 yatağa kadar çıkarılabileceği kaydedilen Aydın Şehir Hastanesi'nin tam kapasite faaliyete geçtiğinde 4 bin 695 personel görev alması planlanıyor. Hastanenin günlük 18 ila 20 bin hastaya, acil serviste ise 4 bin kişiye hizmet vereceği öngörülüyor.