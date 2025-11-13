Tokat'ta yaralı bulunan yılan kartalı Samsun'da tedavi ediliyor

Tokat'ta yaralı bulunan yılan kartalı, Samsun Büyükşehir Belediyesi Yaban Hayvanları İlk Yardım Ünitesi'nde tedavi ediliyor.

13.11.2025

Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde bulunan ilk yardım ünitesinde görevli veteriner hekim Paria İsfendiyaroğlu, AA muhabirine, yılan kartalının yılanlarla beslenen bir tür olduğunu söyledi.



Yaklaşık 300 metre yükseklikten yerdeki yılanı görüp avlayabildiklerini vurgulayan İsfendiyaroğlu, bunun dışında diğer sürüngen ve kemirgenlerle de beslendiklerini anlattı.



Tedavi ettikleri yılan kartalının Tokat'ta yaralı olarak bulunduğunu belirten İsfendiyaroğlu, "Tokat Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü tarafından Ondokuz Mayıs Üniversitesi Veteriner Fakültesine, daha sonra rehabilitasyon ve tedavisi için Samsun Büyükşehir Belediyesi Kızılırmak Deltası Yaban Hayvanları İlk Yardım Ünitesindeki kliniğimize getirildi. Bir ayı aşkın süredir bizimle. Geldiğinde kanat kısmındaki kemiklerde açık bir kırık mevcuttu. Şu anda bu kırık kaynadı. Her gün hayvanımıza uçuş antrenmanı yaptırıyoruz." ifadelerini kullandı.



İsfendiyaroğlu, yılan kartallarının göçmen bir kuş olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:



"Normalde kışın Afrika, sahra altı bölgesindeki ülkelerde yaşıyor. Yazın da Hatay üzerinden ülkemize giriş yapıyor. Buradan da boğazlar üzerinden Avrupa'ya göç ediyorlar. Batı tarafta Yunanistan, Bulgaristan, Fransa ve İspanya'da yoğun şekilde yazın konaklıyor, ürüyorlar. Doğu tarafta ise Çoruh Vadisi üzerinden Gürcistan, Çeçenistan ve Kafkas ülkelerinde bulunmaktalar. Mart ayı ile göçleri başlıyor. Eylül, ekim ayı gibi kışlama bölgeleri olan Afrika'ya göç ediyorlar."



Yılan kartallarında 1,5 metreden 2,5 metreye kadar kanat uzunluğu bulunduğuna işaret eden İsfendiyaroğlu, tedavisi devam eden kuşun daha sonra doğaya bırakılacağını sözlerine ekledi.

