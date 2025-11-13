İstanbul Havalimanı lider! Özel yolcu salonundan misafir rekoru

Giriş Tarihi: 13.11.2025 13:28

Havalimanı İşletmecisi İGA 'dan yapılan açıklamaya göre, dış hatlarda 2 ve iç hatlarda 1 salon ile 7 bin 500 metrekareden fazla alanda hizmet veren mekanlarda ağırlanan misafir sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 25 arttı.

" İGA Lounge ", açılışından bu yana toplam 6 milyondan fazla misafire ev sahipliği yaptı.

(Foto: AA)

Anasoy, farklı sektörlerdeki işbirliklerini hayata geçirip finansal kuruluşlar ve üyelik sistemleriyle oluşturdukları güçlü bağlantılar sayesinde ticari kapasitelerini her geçen gün artırdıklarına işaret ederek, "Bu anlayışımız doğrultusunda en büyük hedefimiz, iş ortaklarımıza dünyadaki en verimli ve sürdürülebilir lounge hizmetini sunmaktır. İGA İstanbul Havalimanı olarak küresel ölçekte öncülük ettiğimiz bu vizyonla, yolcu deneyimini güçlendirecek yenilikçi çözümler geliştirmekten büyük heyecan duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

"İSTANBUL HAVALİMANI'NI DÜNYA GENELİNDE LİDER KONUMA TAŞIMAKTAN GURUR DUYUYORUZ"

İGA İstanbul Havalimanı TAYA Yolcu Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Abdulkadir Özkök de bu salonların havalimanının küresel marka değerinin önemli parçası olduğunu aktardı.

Yıl boyunca yolculara sundukları deneyimi sadece konfor odaklı değil, duygusal bağ kuran ve markanın misafirperverliğini yansıtan bir noktaya taşımayı hedeflediklerini vurgulayan Özkök, "Lounge deneyimini yeniden tanımlayarak İGA İstanbul Havalimanı'nı dünya genelindeki 'premium' yolcu salonları arasında lider konuma taşımaktan gurur duyuyoruz. Havalimanımızda uçuş ve seyahat deneyimini her geçen gün daha üst seviyeye taşırken Türkiye ve İstanbul markasını misafirlerimiz için dünyanın en ilham verici ve unutulmaz deneyimlerinden biri haline getirmeyi sürdüreceğiz." ifadelerine yer verdi.

Bağımsız denetleme kuruluşu Skytrax tarafından "Dünyanın en iyi 3 havalimanı özel yolcu salonu" arasında gösterilen İGA Lounge, "Türk misafirperverliği" ilkesi doğrultusunda her gün farklı kültürlerden binlerce yolcuya hizmet veriyor.

İGA Lounge, bu yıl hizmete aldığı yeni mutfağı, gurme menüsü, artan ürün çeşitliliği ve genişleyen alanının yanı sıra yeni konsept bölümleri, sürekli yenilenen menüleri ve sıcak servis hizmetiyle misafirlerine dünya mutfağından seçkin lezzetler eşliğinde en kaliteli ve konforlu deneyimi sunmayı hedefliyor.