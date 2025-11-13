Kocaeli'nde 2 katlı yapının balkonunda çökme! Bina boşaltıldı

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde tehlike saçan bina duvarının bir kısmında çökme meydana geldi. Ekiplerin olay yerinde yaptığı inceleme sonrasında bina boşaltıldı.

Binada yaşayanlar belediyeye ait geçici konaklama merkezine yerleştirildi.Olay, saat 16.00 sıralarında Gaziler Mahallesi 1780. Sokak'ta bulunan İsmail Y.'ye ait binanın ikinci katında meydana geldi.

İki katlı binanın ikinci katındaki balkonun bir kısmı çöktü. İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Ekiplerin yaptığı incelemenin ardından iki katlı bina boşaltıldı. Binada yaşayan 6 kişi ise Gebze Belediyesi tarafından geçici konaklama merkezine yerleştirildi.

