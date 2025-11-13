Kayseri'de dur ihtarına uymayan sürücü yakayı ele verdi! Araç çalıntı çıktı: 1 gözaltı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde polis ekiplerinin dur ihtarına uymayarak kaçan bir otomobildeki bir kişi yapılan kovalama sonucunda yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan kontrollerde sürücünün ehliyetsiz, otomobilinde Antalya'dan çalıntı olduğu belirlendi.

Giriş Tarihi: 13.11.2025 05:20

Paylaş



ABONE OL

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Osmanlı Mahallesi'nde polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayan S.K., yönetimindeki 38 BK 235 plakalı otomobille kaçtı. Bir süre sonra polis ekipleri tarafından Arıçay Sokak'ta kıstırılan, S.K. bu kez de otomobilden inip, yaya olarak kaçtı.

Ekipler tarafından kısa süreli kovalamaca sonucu yakalanan S.K., gözaltına alındı. Trafik ekipleri tarafından yapılan kontrollerde S.K.'nın ehliyetsiz olduğu ve sürücüsü olduğu 38 BK 235 plakalı otomobilinde Antalya'nın Kepez ilçesinden çalıntı olduğu belirlendi. Polis ekipleri tarafından karakola götürülen S.K.'ya, 'ehliyetsiz araç kullanma' suçundan 18 bin 678 TL idari para cezası uygulandı. Otomobil çekiciyle otoparka kaldırıldı.



Olayla soruşturma başlatıldı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN