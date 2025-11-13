Kapramanmaraş'ta kapalı otoparkta araç yangını! 18 kişi dumandan etkilendi

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde bir sitenin kapalı otoparkından bulunan bir araç henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Olayda ilk belirlemelere göre 18 kişinin dumandan etkilendiği belirtilirken olay yerinde itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Şehit Abdullah Çavuş Mahallesi'ndeki bir sitenin kapalı otoparkında bulunan bir otomobilde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede otoparktaki diğer iki araca sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Dumanın üst katlara ulaşması nedeniyle binada bulunan 18 kişi, itfaiye ekiplerince tahliye edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınırken, 3 araçta hasar oluştu. Dumandan etkilenen vatandaşlara sağlık ekiplerince olay yerinde müdahalede bulunuldu.

