Kapı dürbünden bakarak dehşet saçtı! 19 yaşındaki suç makinesi bir aileyi yok etti
Kağıthane'de çocuk sesleri ve gürültü nedeniyle çıkan tartışmada, alt katta oturan Yusuf A. (19) üst kattaki komşu aileye kapı arkasından ateş açtı. Kurşunların isabet ettiği Melek İlayda Ç.'nin ağabeyi Rıdvan Çevik (34), amcası Cavit Ç. (57) ve yengesi Hatice Ç. (51) yaralandı. Ağır yaralanan Rıdvan Çevik hastanede hayatını kaybetti.
Kağıthane'de apartman komşuları arasında yaşanan gürültü tartışması cinayetle sonuçlandı. Kapının dürbününden bakarak kurşun yağdıran 19 yaşındaki Yusuf A. 1 kişiyi öldürdü, 2 kişiyi yaraladı.
Olay, 11 Kasım Salı günü saat 20.15 sıralarında Harmantepe Mahallesi'ndeki bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre, binanın alt katında oturan Yusuf A. ile üst katta yaşayan Melek İlayda Ç. arasında çocuk sesleri ve gürültü nedeniyle tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine Yusuf A. dairesinin kapısının arkasından silahla 3 el ateş etti. Kurşunların hedefi olan Melek İlayda Ç.'nin ağabeyi Rıdvan Çevik karnından, amcası Cavit Ç. karnından, yengesi Hatice Ç. ise kolundan yaralandı.