Fatih'te korku dolu anlar! Pencereden aşağı atıldı

Fatih Kumkapı'da dün gece saatlerinde komşular arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda 1 kişi, binanın 2'nci katındaki pencereden iddiaya göre aşağı atıldı. Sokakta elindeki bıçakla bekleyen başka bir kişi ise binadan çıkanları kovaladı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Giriş Tarihi: 13.11.2025 11:32

Paylaş



ABONE OL

Olay, gece saatlerinde Nişanca Mahallesi Molataşı Caddesi'nde bulunan 5 katlı binada meydana geldi. Komşular arasında henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavgaya karışan taraflardan biri iddiaya göre diğer kişiyi 2'nci katın penceresinden attı.



Çatıya düşen kişi ayağa kalkarak, o sırada çatıda bulunan başka bir kişiyle birlikte uzaklaştı. Kavga bina dışında da devam ederken, sokakta bulunan ve elinde bıçak bulunan başka bir şüpheli binadan çıkan kişiyi uzun süre kovaladı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN