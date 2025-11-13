Gaziantep'te tramvaya yıldırım isabet etti

Gaziantep'te sabah saatlerinde etkili olan sağanak sırasında, Burç-Adliye seferini yapan tramvaya Karlstad Caddesi’nde yıldırım isabet etti. Yaralanan olmazken, yolcular tahliye edildi.

Giriş Tarihi: 13.11.2025 11:35

Kimsenin yaralanmadığı olayın ardından tramvaydaki yolcular tahliye edildi. Bir süre durdurulan seferler, ekiplerin müdahalesi ve tramvayın hattan çekilmesinin ardından yeniden başladı.

