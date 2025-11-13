Bolu Dağı'nda yoğun sis: Görüş mesafesi 35 metreye düştü
Ankara-İstanbul D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde sis etkili oldu. Görüş mesafesi yer yer 35 metreye kadar düşerken sürücüler sise yönelik uyarıldı.
Ankara ve İstanbul arasında önemli ulaşım güzergahlarından D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde sis etkisini gösterdi.
Kara yolunun Düzce kesimi Kaynaşlı, Bıçkıyanı, Sarıçökek, Taşaltı, Bakacak ve Karanlıkdere mevkilerinde sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 35 metreye kadar düştü.
Güzergahı kullanan sürücüler, yolda dikkatli ilerledi.
Polis ve Karayolları ekipleri, sürücüleri sise karşı tedbirli olmaları yönünde uyardı.