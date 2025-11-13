Ankara’da korku dolu anlar! Yıkım sırasında bina çöktü
Ankara’da bir binanın kontrollü yıkım sırasında çökmesi ile faciadan dönüldü. Binadan dökülen molozlar, yok kapatılmadığı için caddeden geçen araçların üzerine düşerken olayda yaralanan olmadı.
Alınan bilgiye göre, Çankaya ilçesi Tunus Caddesi üzerinde bir binanın kontrollü yıkımı sırasında iş makinasının dokunmasıyla birlikte bina çöktü.
Binadan dökülen molozlar, yok kapatılmadığı için bu sırada caddeden geçen araçların üzerine düştü.
Bölge toz bulutu altında kalırken, faciadan dönülen olayda yaralanan olmadı.