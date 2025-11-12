Kağıthane'de binada patlama! Çok sayıda ekip sevk edildi

Kağıthane Yahya Kemal Mahallesi'nde bir binada patlama meydana geldi. Olay yerine çok sayıda itfaiye gibi sevk edildi. Olay anına ait görüntüler ortaya çıkarken İstanbul Valisi Davut Gül, patlamaya ilişkin yaptığı açıklamada, 1 yaralının olduğunu söyledi.

Giriş Tarihi: 12.11.2025 22:15

Kağıthane Yahya Kemal Mahallesi'nde bir binada patlama meydana geldi. Olay yerine çok sayıda itfaiye gibi sevk edildi. Olay anına ait görüntüler ortaya çıktı.

Yahya Kemal Mahallesi Güler Sokak'ta bulunan 7 katlı binanın 2. katındaki dairede patlama meydana geldi.

YIKILAN DUVAR 2 ARACIN ÜSTÜNE DÜŞTÜ!

Patlamanın etkisiyle evin yıkılan duvarı, sokakta park halindeki 2 aracın üzerine düştü. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri dairede çıkan yangına müdahale ederken, polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı. Dairede yaşayan S.T. (34) ise sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Vücudunda yanıklar olan S.T'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

VALİ DAVUT GÜL'DEN AÇIKLAMA

İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangının, ilk belirlemelere göre doğalgazdan kaynaklanan patlama sonucu çıktığı bildirildi.

İstanbul Valisi Davut Gül, patlamaya ilişkin yaptığı açıklamada, 1 yaralının olduğunu söyledi.

