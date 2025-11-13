Adliyede rüşvet ve irtikâp soruşturması! 2 avukat hakkında karar

Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürülen adliyede rüşvet ve irtikap soruşturmasında yeni gelişme yaşanadı. Bu kapsamda gözaltına alınan bir avukat tutuklanırken, bir avukata ise ev hapsi verildi. . Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda ele geçirilen dijital materyallere mahkeme kararıyla el konuldu.

Giriş Tarihi: 13.11.2025 20:57

Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 2025 yılı Mayıs ayında adliyede rüşvet, irtikâp ve zimmet suçlarının soruşturulmasına yönelik gerçekleştirilen soruşturma kapsamında; aranması çıkan şüphelilerle irtibat kurdukları, adli dosyaları işlemsiz bırakarak zamanaşımı uygulatmaya çalıştıkları, infaz dosyaları üzerinde oynama yaparak haksız menfaat temin ettikleri tespit edilen, mahkeme kalemlerinde yazı işleri müdürü olarak görev yapan T.Ç. ve Ü.Y. isimli şüpheliler 24 Mayıs 2025 günü yakalanarak gözaltına alınmış, 28 Mayıs 2025 günü ise tutuklandı.

Yürütülen teknik ve fiziki takibin ardından elde edilen sesli ve görüntülü tespitler kapsamında, Iğdır Barosu'na kayıtlı bazı avukatların da şüphelilerle eylem birlikteliği içinde olabileceği değerlendirilince, soruşturma genişletildi. Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde ve Adalet Bakanlığı'nın izniyle yürütülen rüşvet, irtikâp ve yetkili olmadığı bir iş için yarar sağlama suçlarına ilişkin soruşturma çerçevesinde, avukat G.A. ve R.Ş. bugün düzenlenen eşzamanlı operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda ele geçirilen dijital materyallere mahkeme kararıyla el konuldu.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Iğdır Barosu avukatlarından G.A. ile R.Ş. adliyeye çıkarıldı. Avukatlardan G.A. irtikap suçundan tutuklanırken, R.Ş. hakkında ise konutu terk etmeme tedbiri (ev hapsi) uygulanmasına karar verildi.

