Peru'da katliam gibi kaza! Önce kamyonla çarpıştı sonra uçuruma yuvarlandı: Çok sayıda ölü ve yaralı var
Peru'nun Chala kentinde seyir halinde ilerleyen yolcu otobüsü kontrolden çıkarak kamyonetle çarpışması sonucu uçuruma yuvarlandı. Faciayla sonuçlanan olayda 37 kişi yaşamını yitirirken 13 kişinin de yaralandığı belirtildi.
Peru'nun güneyinde bir yolcu otobüsü Chala kentinden Arequipa'ya giderken kontrolden çıkması sonucu kamyonla çarpıştı. Kazada yocu otobüsü çarpışmanın etkisiyle uçuruma yuvarlandı. Olayda 37 kişi hayatını kaybederken 13 kişinin de yaralandığı bildirildi.
200 METRELİK UÇURUMA YUVARLANDI
Peru basınındaki haberlere göre, Chala kentinden Arequipa şehrine giden otobüs, Ocona bölgesindeki otoyolda bir kamyonetle çarpışmasının ardından 200 metrelik uçuruma yuvarlandı.
37 KİŞİ ÖLDÜ
Kazada, 37 kişi yaşamını yitirdi, 3'ü ağır 13 kişi yaralandı.
Bölgeye çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edilirken, yaralılar civardaki hastanelere kaldırıldı.Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.