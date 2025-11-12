Çorum'da feci kaza! İki otomobil çarpıştı: Ölü ve yaralılar var

Çorum'un İskilip ilçesinde iki otomobil çarpıştı. Katliam gibi kazada 1 kişi hayatını kaybederken 4 kişi ise yaralandı.

Giriş Tarihi: 12.11.2025 15:53

Paylaş



ABONE OL

Musa K. (53) idaresindeki 06 FC 9158 plakalı otomobil, Çanakçı köyü mevkisinde Hasan K. (85) yönetimindeki 19 AJ 741 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücülerden Hasan K. ile araçlarda bulunan Fındık K. (91), Nergis K. (77), Çağrı K. (9) ve Kamile K. (47) yaralandı.

Sağlık ekiplerince Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentteki özel hastaneye kaldırılan yaralılardan Fındık Keskin, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN