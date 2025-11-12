Bursa'da kayganlaşan yolda zincirleme kaza! Yaralılar var

Bursa'nın İznik ilçesinde aşırı yağışlar nedeniyle kayganlaşan yolda zincirleme kaza meydana geldi. Olayda 4 aracın karıştığı kazada 2'si çocuk 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 20.40 sıralarında Yenişehir–İznik Çevre Yolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, seyir halindeki 61 AL 586 plakalı kamyonunun şoförü, yağışlı havanın etkisiyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Kamyon, yolda kayarak devrildi. Kazayı gören TIR şoförü, yardım etmek için yavaşladığı sırada, hemen arkasında seyir halindeki 34 HUZ 911 plakalı otomobil TIR'a çarparken, 16 BLT 236 plakalı kamyonet de otomobile çarparak kazaya karıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada, otomobilde bulunan T.C. (22), Y.E.C. (10) ve Ç.E.C. (11) yaralandı. Sağlık ekipleri tarafından ambulansla İznik Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

