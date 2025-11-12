Bartın'da yıldırım felaketi! 2 araç küle döndü

Bartın'da sağanak yağış sırasında etkili olan yıldırım hayatı olumsuz yönde etkiledi. Küçükkızılkum köyü Bozacıoğlu Mahallesi'nde bir minibüs ve traktöre yıldırım isabet etti. Olayda araçlar kullanılamaz hale geldi.

Giriş Tarihi: 12.11.2025 05:59

Paylaş



ABONE OL

Kentte etkili olan sağanak sırasında Küçükkızılkum köyü Bozacıoğlu Mahallesi'nde İlyas Bilgin'e ait minibüs ve traktöre yıldırım isabet etti.

İhbar üzerine bölgeye Bartın ve Zonguldak'tan itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahale ettiği yangında minibüs ve traktör kullanılamaz hale geldi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN