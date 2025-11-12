Bartın'da yıldırım felaketi! 2 araç küle döndü
Bartın'da sağanak yağış sırasında etkili olan yıldırım hayatı olumsuz yönde etkiledi. Küçükkızılkum köyü Bozacıoğlu Mahallesi'nde bir minibüs ve traktöre yıldırım isabet etti. Olayda araçlar kullanılamaz hale geldi.
Kentte etkili olan sağanak sırasında Küçükkızılkum köyü Bozacıoğlu Mahallesi'nde İlyas Bilgin'e ait minibüs ve traktöre yıldırım isabet etti.
İhbar üzerine bölgeye Bartın ve Zonguldak'tan itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahale ettiği yangında minibüs ve traktör kullanılamaz hale geldi.