Üreticinin yüzü güldü: Ücretsiz pirinç soyma hizmeti

Edirne'nin Meriç ilçesine bağlı Küplü beldesinde hayata geçirilen Ücretsiz Pirinç Soyma Tesisi üreticilerin yüzünü güldürdü. Belde halkı artık kendi ürettiği çeltiği, ücretsiz sağlanan makineyle pirinç haline getirip doğrudan sofrasına taşıyor.

Giriş Tarihi: 11.11.2025 13:41

Edirne'nin Meriç ilçesine bağlı Küplü Belediyesi'nin başlattığı proje, hem üreticiye ekonomik anlamda hem de yerel üretimi güçlendirdi. Küplü Belediye Başkanı Gökmen Altay'ın öncülüğünde kurulan tesis, çeltik üretimiyle öne çıkan belde halkına büyük kolaylık sağlıyor. Belediye binası yanında kurulan modern makine yalnızca pirinç soyma işlemi yapmakla kalmıyor, pirinci kalitesine göre uzun, kısa ve kırık taneler olarak ayırabiliyor. Ayrıca tesisin diğer bölümleri mısır ve buğdayı un haline getirme kapasitesine de sahip. Böylece belde halkı birçok ihtiyacına tek merkezden çözüm bulabiliyor.



Başkan Altay, "Vatandaşlarımız önceden ürettikleri çeltiği işlenmemiş şekilde satmak zorunda kalıyor, pirinci ise marketten yüksek fiyatla almak durumunda kalıyordu. Artık bu tesis sayesinde sıfır maliyetle kendi mahsullerini sofralarına koyabilecekler. Üreticimizin yanındayız" dedi.



Hizmetten duydukları memnuniyeti dile getiren Küplü Belde sakini Muhammer Cesur, "Eskiden çeltiği işlemek için başka yerlere götürüyorduk, hem masraf ediyor hem de zaman kaybediyorduk. Başkanımız bu hizmeti ayağımıza kadar getirdi" dedi.



Arda Üstün ise "Kendi ektiğimiz pirinci marketten alma devri bitti. Artık soframızda kendi ürünümüz var. Bu vizyoner hizmet için teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.