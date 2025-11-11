İzmir merkezli FETÖ operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

İzmir merkezli 6 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda 18 şüpheli, gözaltına alındı. Öte yandan hakkında gözaltı kararı bulunan 6 şüphelinin yurt dışında olduğu belirlendi. Ayrıca şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda; örgütsel doküman ve dijital materyaller el konuldu.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadelede Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY'ye yönelik çalışma yaptı.

Örgüt içerisinde güncel eğitim yapılanma faaliyetlerine devam ettikleri değerlendirilen, ifade ve teşhislerde adı geçen ve örgüt üyelerinden ele geçirilen dijital materyal incelemelerinde; örgüt içerisinde faaliyetlerine devam ettikleri tespit edilen 24 şüpheliye yönelik harekete geçildi.

İzmir merkezli İstanbul, Ankara, Manisa, Bursa ve Afyonkarahisar'da saat 06.30'da gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 18 şüpheli yakalandı. Hakkında gözaltı kararı bulunan 6 şüphelinin yurt dışında olduğu belirlendi. Ayrıca şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda; örgütsel doküman ve dijital materyaller el konuldu.

