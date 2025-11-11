Elazığ'da kaybolan Veysel'den acı haber! Cansız bedeni bulundu

Elazığ'da ailesinin 5 Kasım 2025'te kayıp ihbarında bulunduğu 11 yaşındaki otizmli Veysel Bilen'den acı haber geldi. Minik Veysel Bilen'in cansız bedenine ulaşıldı.

Giriş Tarihi: 11.11.2025 16:46

Elazığ'da Gümüşkavak Mahallesi'nde 5 Kasım'da öğle saatlerinde evden çıkan otizmli Veysel Bilen, kaybolmuştu.

Ailesi ve mahalleli, aramalarından sonuç alamayınca, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda AFAD, PAK ve UMKE ekibi sevk edildi. Daha öncede birkaç kez evden kaçtığı ve suyu sevdiği öğrenilen çocuğun bulunması için ekipler arama çalışması başlattı. İz takip köpeğinin de kullanıldığı çalışmalarda özellikle bölgede bulunan derede aramalar yoğunlaştırıldı. Bölgedeki dere baştan aşağı taranırken bir ize rastlanılmadı ve çalışmalar daha geniş bölgeye yayıldı.

ACI HABER GELDİ

11 yaşındaki otizmli Veysel Bilen'in cansız bedenine ulaşıldı.

