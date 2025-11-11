Aydın'ı 15 dakikada sağanak vurdu: Yollarda su birikintileri oluştu

Aydın’da öğle saatlerinde aniden bastıran 15 dakikalık sağanak yağış yollarda su birikintilerine yol açtı. Vatandaşlar hazırlıksız yakalanırken, sürücüler trafikte zor anlar yaşadı. B

Aydın genelinde yağışlı hava etkisini gösterirken, öğle saatlerinde aniden bastıran ve yaklaşık 15 dakika süren sağanak yağış yollarda su birikintilerine neden oldu, vatandaşlar yağmura hazırlıksız yakalandı.



Meteorolojinin kuvvetli sağanak yağış uyarısının ardından Aydın'da kısa süreli yağış etkili oldu. Yaklaşık 15 dakika süren ve bir anda bastıran sağanak yağışla birlikte yollarda su birikintileri oluştu. Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar sığınacak yer ararken, araç sürücüleri de zaman zaman trafikte zor anlar yaşadı. Yağışlı havanın aralıklarla bölgesel olarak etkili olması bekleniyor.

