Ateş yakıp ısınmak isterken kendini yaktı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde, 37 yaşındaki Tarık B., otluk alanda ısınmak için ateş yakıp içki içtikten sonra uyurken pantolonu alev aldı. Arkadaşının müdahalesiyle söndürülen Tarık B. ardından Bursa Şehir Hastanesi Yanık Ünitesi’ne sevk edildi.

Giriş Tarihi: 11.11.2025 11:00

Bursa'nın İnegöl ilçesinde otluk alanda ısınmak için ateş yakıp içki içtikten sonra uyuyan Tarık B. (37), alevlerin pantolonuna sıçramasıyla ağır yaralandı. Tarık B.'nin bacaklarında 2'nci derece yanık oluştu.

PANTOLONU ALEV ALDI

Olay, saat 07.00 sıralarında Ahmet Türkel Çevre Yolu kenarındaki otluk alanda meydana geldi. Tarık B., bir arkadaşıyla ateş yakıp içki içti. Bir süre sonra 2 arkadaş içkinin etkisiyle uyudu. Isınmak için yaktıkları ateş kıyafetlerine sıçrayan Tarık B., acıyla uyandı. Tarık B.'nin tutuşan pantolonundaki alevleri arkadaşı söndürdü. İhbarla bölgeye sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Tarık B.'nin bacaklarında 2'nci derece yanık oluştuğu tespit edildi. Tarık B., buradaki müdahalesinin ardından ambulansla sevk edildiği Bursa Şehir Hastanesi Yanık Ünitesi'nde tedaviye alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

