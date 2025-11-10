Zabıta ekiplerinin devriye atarken yerde buldukları çanta sahibine teslim edildi

Antalya'nın Serik ilçesinde devriye atan zabıta ekipleri, cadde üzerinde buldukları çantayı sahibine ulaşarak teslim etti.

Olay, Yeni Mahalle, Hürriyet Caddesi'nde yaşandı. Sabah saatlerinde devriye atan Serik Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleri, yerde bir adet çanta buldu. Sahibini bulabilmek için çanta içerisinde inceleme yapan ekipler, otel kartviziti buldular. Ekipler, iletişime geçerek çantanın sahibi Burhan Dedeoğulları'na ulaşarak teslim ettiler. Çantasına kavuşan Dedeoğulları, Cezayir'de oturduğu evin kartları ile pasaport, dolar ve bir miktar para bulunan çantayı teslim alarak, ekiplere teşekkür etti.

Çantasını teslim alan Burhan Dedeoğulları, "Otelden çıkıp, çocuğumu almaya gidiyordum. Hatay'a gidecektim. Caddede çantamı düşürmüşüm. Çantayı bulan zabıta çantanın içinden otelin kartvizitini bularak kaldığım oteli arayıp bana ulaştılar. Sonra çantamı teslim aldım. Allah razı olsun. Dolarım ve bir miktar param vardı fakat paranın önemi yok. İçinde pasaportum ve Cezayir'de oturduğum evin kartı vardı onlar benim için daha önemliydi" diye konuştu.