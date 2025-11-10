Sinop’ta ticari taksi devrildi: 2 yaralı
Sinop’un Türkeli ilçesinde bir ticari taksi, kontrolden çıkarak yol kenarındaki tarlaya devrildi. Kazada araçta bulunan 2 kişi yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye sevk etti.
H.T.'nin kullandığı 57 T 5031 plakalı ticari taksi, ilçeye bağlı Gündoğdu köyünde kontrolden çıkarak tarlaya devrildi. İhbar üzerine kaza yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü ile araçta bulunan Ş.Ş. sağlık ekiplerince Türkeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.