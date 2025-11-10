Şanlıurfa'da üç araç zincirleme kazaya karıştı: Ölü ve yaralılar var

Şanlıurfa'da öğle saatleri Necmettin Cevheri Bulvarı’nda 3 araç zincirleme kazaya karıştı. Trafik kazasında 4 yaralı ambulansla hastaneye kaldırılırken 2'sinin hayatını kaybettiği, diğer 2 yaralının ise tedavisinin sürdüğü belirtildi.

Giriş Tarihi: 10.11.2025 22:47

Şanlıurfa'da, öğle saatlerinde Necmettin Cevheri Bulvarı'nda 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişiden durumları ağır olan Muhammed Emin Güneş (17) ve Muhammed Mustafa Akdaş (19), kaldırıldıkları hastanede doktorların müdahalesine rağmen kurtarılmadı.

Diğer 2 yaralının ise hastanedeki tedavilerinin sürdüğü öğrenildi. Polisin kazayla ilgili soruşturması devam ediyor.

