Otomobil karşı şeride geçerek ters döndü: 2 yaralı

Elazığ'da bir otomobil karşı şeride geçerek başka bir otomobile ve duvara çarpan otomobil ters dönerek durabildi, kazada 2 kişi yaralandı.

Giriş Tarihi: 10.11.2025 16:19

Kaza, Atatürk Bulvarı alt geçidinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 06 DB 4287 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek, 23 AFN 792 plakalı otomobile ve ardından duvara çarptı. Otomobil çarpmanın etkisiyle ters dönerken kazada 2 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri, olay yerinde inceleme yaptı.