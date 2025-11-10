Bolu’da parktaki halı sahayı tarlaya çevirdiler

Bolu’nun Borazanlar Mahallesi’nde geçtiğimiz aylarda onarım yapılan halı saha, kısa sürede yeniden bozuldu. Zeminde oluşan çukurlar çocukların oyun alanını tehlikeye dönüştürürken, mahalle muhtarı kalıcı çözüm istedi.

Giriş Tarihi: 10.11.2025 15:21

Paylaş



ABONE OL

Borazanlar Mahallesi'nde 404 Sokak ile Bozkurt Sokak'ın birleşiminde bulunan park içindeki halı saha, sorumsuz vatandaşlar tarafından tahrip edildi. Kısa süre önce belediye ekipleri tarafından yapılan yama çalışmasına rağmen saha yeniden bozuldu. Çocukların futbol oynadığı alan, zeminde oluşan çukurlar nedeniyle adeta kullanılamaz hale geldi. Mahalle sakinleri, çocukların oyun alanının bu duruma gelmesine tepki gösterdi.

Durumdan üzgün olduklarını dile getiren Borazanlar Mahalle Muhtarı Mustafa Arda Kıyasoğlu, "Mahallemizde 5 adet halı sahanın bulunduğu park var. Seçildiğim günden beri mahallemde olan sıkıntıları belediyeye bildiriyorum. Buraya yakın bir parkta da aynı sıkıntı vardı. Orası yapıldı. Daha önceden burası için bir yama çalışması yapıldı. Fakat aradan 2 ay geçmemesine rağmen park yine bu hali aldı. Bu durumdan biz de üzgünüz" dedi.



Sorumsuz kişilerce parkın kazındığını düşündüklerini ifade eden Muhtar Kıyasoğlu, "40-50 yaşlardaki vatandaşların burada oynamasıyla çocukların oynaması bir olmuyor. Ben de tahmin ediyorum ki bunları küçük çocuklar yapamaz. Buraları kazıdıklarını düşünüyorum" ifadelerine yer verdi.