Osmaniye'de gençlere matematiği sevdirecek etkinlik

Osmaniye'de gençlere matematiği sevdirmek amacıyla U-14 Gençler Ligi açılış maçlarında sporculara 'Zamanda Matematik Yolculuğu' adlı kitabı hediye edildi.

Giriş Tarihi: 10.11.2025 09:08

Paylaş



ABONE OL

Osmaniyeli matematik olimpiyat şampiyonu, eğitimci ve yazar Halil Alpyaldız, gençlere sporu ve matematiği sevdirmek amacıyla anlamlı bir etkinliğe imza attı. Alpyaldız, Osmaniye Çardak Sentetik Futbol Sahası'nda oynanan U-14 Gençler Ligi karşılaşmalarını ziyaret ederek, sahada mücadele eden genç sporculara kendi eseri olan "Zamanda Matematik Yolculuğu" adlı kitabını hediye etti. Hafta sonu oynanan müsabakalarda Kadirli Savrunspor, Düziçi Belediyespor, Anadolu Gençlikspor ve Osmaniye İdman Yurdu takımlarının sporcularına kitaplarını takdim eden Alpyaldız, gençlerin hem spora hem de bilime olan ilgilerini artırmayı hedeflediğini söyledi.

Sporun yalnızca fiziksel değil, aynı zamanda zihinsel gelişime de büyük katkı sağladığını vurgulayan matematik olimpiyat şampiyonu, eğitimci ve yazar Halil Alpyaldız, "Her yerde matematik ve matematiği sevdirme projelerimiz kapsamında yazmış olduğum kitabımı gençlerimize hediye ettik. Her zaman ifade ettiğimiz gibi akademik başarının en temel unsuru sportif bir faaliyettir. Bu gençler hem eğitimi hem de sportif faaliyetleri bir arada yapıyorlar. Biz de matematik olimpiyat şampiyonu eğitimci yazar olarak gençlerimize destek olmak amacıyla kitap hediye etme projemize buradan başladık. Bu yolculukta gençlerimize başarılar dileriz. Kulüp başkanlarımıza ve teşekkür eder başarılar dileriz" diye konuştu.



"Futbolun içerisinde matematik vardır ve matematiği iyi olan çocuk burada başarı sağlar" diyen Anadolu Gençlikspor Teknik Direktörü Çetin Tekin, "Bir sözümüz var önce insan sonra sporcu en son futbolcu diye insan merkezindeki amacımızın eğitim olmasını istiyoruz. Spor çocuklar için yorucu bir şey değil nefes alma alanıdır. Matematik beyni geliştirir, zekayı geliştirir. Futbolda hep üçgenden bahsederiz al ver boşa çık bu üçgenin anayasası matematiktir. Matematiği iyi olan çocuklarla bu işe devam eden hocaların işi çok kolaylaşır" ifadelerini kullandı.

Kitaplarını alan genç sporcular ise Halil Alpyaldız'a teşekkür ederek, sporu ve eğitimi bir arada yürütmenin önemini daha iyi anladıklarını ifade etti. Sporcular, "Hem sahada hem de okulda başarılı olmak istiyoruz. Bu hediye bize motivasyon verdi" sözleriyle duygularını paylaştı.