Mardin'de tekmeli yumruklu kavga! Hayatını kaybetti

Mardin'de iki grup arasında çıkan kavgada taraflardan biri, aracına binerek karşı gruptaki K.A.'yı otomobil ile çarptı. Kazada sürücü olay yerinden kaçarken ağır yaralanan adam hayatını kaybetti.

Giriş Tarihi: 10.11.2025 05:51

Olay, 19.00 sıralarında Nusaybin ilçesi Çağ Caddesi'nde meydana geldi. İki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan sözlü tartışma, büyüyerek tekmeli yumruklu kavgaya dönüştü. Bu sırada kavgaya katılan şüphelilerden kimliği belirsiz bir şüpheli, otomobiline binerek karşı gruptaki K.A.'ya çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan K.A., ağır yaralanırken, şüpheli ise olayın ardından otomobiliyle kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulans ile Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırılan ağır yaralı K.A., buradaki ilk müdahalenin ardından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

HAYATINI KAYBETTİ

Tekmeli-yumruklu kavgada karşı gruptaki kimliği belirsiz kişinin otomobil ile çarpması sonucu ağır yaralanan Kudbettin Akyüz (59), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Akyüz'ün cenazesi, otopsi için hastane morguna götürülürken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

