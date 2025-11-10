Başıboş inek dehşeti yaşattı! Çalışanlara saldırdı canlarını zor kurtardılar

Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde bir iş yerinin deposuna giren başıboş inek, çalışanlar ve vatandaşlara korku dolu anlar yaşatarak saldırdı. Vatandaşlar ineğin saldırısından yara almadan kurtulurken, o anlara ait görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

Ilgaz ilçesinde inşaat malzemeleri satan iş yerine ait depoya başıboş bir inek girdi. Depoda bir süre dolaşan inek, çalışanları ve vatandaşları kovalayarak saldırmaya çalıştı. İneğin koşarken çarptığı bir vatandaş yere düşerken, diğer vatandaşlar koşarak inekten kurtulmaya çalıştı. Olayda can kaybı ya da yaralanan olmazken, inek daha sonra çalışanlar tarafından depodan çıkartılarak uzaklaştırıldı.

O ANLAR KAMERADA

O anlar ise iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, depoya giren ineğin yürüyen bir vatandaşa çarparak düşürdüğü görülüyor. Daha sonra üzerlerine koşan inekten çalışanlar son anda kurtuluyor. İnek daha sonra kendisini uzaklaştırmaya çalışan vatandaşın arkasından koşmaya başlıyor.

Gündem olan görüntüler Çankırı'da yaşayan vatandaşları gülümsetti. Görüntülerin tüm mecralarda yayıldığını söyleyen Burak Kaya, "Çankırı'nın bu videoyla gündem olması başta bizleri de güldürdü ve şaşırttı. Allah'a şükür herhangi bir yaralanmama olmaması sevindirdi. Çankırı'nın ekranlarda isminin duyurulması önemli. Çankırı'nın hava durumu programlarda duyulmasından mutlu olurken, artık Çankırı'nın ismi sürekli televizyonlarda, sosyal medyada duyuluyor. İnsanının Çankırı'yı duyup tanıması bizim için ayrı güzel. Bu video da viral oldu. İlginç de olsa Çankırı'nın isminin duyulmasına katkı sağlaması güzel" dedi.

Görüntüleri görünce çok güldüğünü söyleyen Büşra Abdullahoğlu da, "Sosyal medyada video gördük. Olayda yaralanan olmamış ama video viral oldu. Her yerde karşımıza çıkıyor" diye konuştu.

