Bartın'da otomobil elektrik direğine çarptı

Bartın'da gece saatleri otomobil sürücüsü bilinmeyen nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkarak refüje, ardından elektrik direğine çarptı. Kazada sürücü yaralanırken otomobil kullanılamaz hale geldi. Otomobilde bulunan bir yolcunun ise kazayı yaralanmadan atlattığı öğrenildi.

Giriş Tarihi: 10.11.2025 05:33

Bartın Gölbucağı mevkiinde seyir halinde bulunan H. E. idaresindeki 74 AN 606 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonrası kontrolden çıkarak refüje çıktı.

Ardından elektrik direğine çarpan araç, sürüklenerek bir süre sonra durabildi. Kaza sonrası araç kullanılamaz hale geldi. Olayın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verilmesi sonrası olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Otomobilde bulunan bir yolcunun ise kazayı yaralanmadan atlattığı öğrenildi.



