Trafik polisinden örnek davranış: Sürücülerin güvenliği için yolu süpürdü

Giriş Tarihi: 09.11.2025 22:06

FOTO: İHA

Amasya Emniyet Müdürlüğünde görevli bir trafik polisi, kaza yapan tırdan cam kırıkları ve taşların yola savrulduğunu gördü. Polis memuru Halil Demir, başka bir kazaya sebebiyet vermemesi için cam kırıkları ve taşları fırçayla süpürerek yolu temizledi. 23 yıllık fedakar polisin o anlarını bir vatandaş görüntüledi.,