Sokakları terörize edene af yok! Çocuk kalkanını kullananlar için yeni tedbir

Giriş Tarihi: 09.11.2025 07:58

Sabah'tan Zübeyde Yalçın'ın haberine göre suça sürüklenen çocuklar başta olmak üzere birçok konuda önemli düzenlemeler içeren 11'inci yargı paketinde sona gelindi. Paket kapsamında kullanılacak SİM kart sayısı sınırlandırılıp terörden bilişime kadar birçok suçta kullanılan patates hat uygulamasına son veriliyor. 11'inci yargı paketinde öne çıkan maddeler şöyle:

Yeni düzenlemeye göre çocukları kullanan suç örgütü yöneticilerine verilecek ceza bir katına kadar artırılabilecek. (AA)

AKLİ DENGE: Tam ve kısmi akıl hastalığı ayrımının uygulamada yarattığı belirsizlikler giderilecek. Mahkemeler tarafından cezai sorumluluğu azalmış kişiler için hem ceza hem de güvenlik tedbiri birlikte tatbik edilecek. Böylece toplum güvenliği ve failin sağlık ihtiyacı eşzamanlı sağlanacak.

SUÇA İTİLEN ÇOCUKLAR: Çocukları kullanan suç örgütü yöneticilerine verilecek ceza (örgüt kurma ve yönetme için 2 ila 6 yıl) yarıdan bir katına kadar artırılabilecek. Çocukların örgütler tarafından taşıyıcı, gözcü, haberci veya benzeri rollerle suça dâhil edilmesi ağırlaştırıcı neden olarak tanımlanmış olacak. Düzenlemenin gerekçesinde, 'Çocukların suç örgütleri tarafından kolay yönlendirilebilir bireyler olarak kullanılmasının önüne geçilmesi amaçlanmış; çocuklar bu tür eylemlerden dolayı fail değil, korunması gereken bireyler olarak kabul edilmiştir. Ayrıca bu hüküm, BM Çocuk Hakları Sözleşmesi'ne de uyumludur' denildi.