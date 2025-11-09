Yaşam

Şanlıurfa'da bıçaklı kavga: 4 yaralı

Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde akrabalar arasında çıkan bıçaklı kavgada 1’i ağır 4 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Meydan Mahallesi'nde, aralarında husumet bulunan Çelik ailesi fertleri arasında tartışma çıktı. Tartışmanın bıçaklı kavgaya dönüşmesi sonucu Yusuf, Samet, Doğan ve Erol Çelik yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından hastaneye sevk edildi (AA)

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kavgada yaralanan 4 kişi, sağlık görevlilerince Birecik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan Erol Çelik'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Polis ekipleri, bölgede güvenlik önlemi alarak kavgaya karışan kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

