Mardin'de kavga dehşeti! Otomobili üzerine sürdü

Mardin'in Nusaybin ilçesinde iki grup arasında çıkan tekmeli-yumruklu kavgada şüphelilerden biri, karşı gruptaki K.A.'yı otomobiliyle çarparak ağır yaraladı. Olayın ardından kaçan şüpheliyi yakalamak için harekete geçen ve kavgaya karışan diğer kişileri gözaltına alan polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

Giriş Tarihi: 09.11.2025 21:10

Paylaş



ABONE OL

Mardin'in Nusaybin ilçesinde iki grup arasında çıkan tekmeli-yumruklu kavgada şüphelilerden biri, karşı gruptaki K.A.'yı otomobiliyle çarparak ağır yaraladı.

Olay, 19.00 sıralarında Nusaybin ilçesi Çağ Çağ Caddesi'nde meydana geldi. İki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan sözlü tartışma, büyüyerek tekmeli-yumruklu kavgaya dönüştü.

Bu sırada kavgaya katılan şüphelilerden kimliği belirsiz bir şüpheli, otomobiline binerek karşı gruptaki K.A.'ya çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan K.A., ağır yaralanırken, şüpheli ise olayın ardından otomobiliyle kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulans ile Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırılan ağır yaralı K.A., buradaki ilk müdahalenin ardından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Olayın ardından kaçan şüpheliyi yakalamak için harekete geçen ve kavgaya karışan diğer kişileri gözaltına alan polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN