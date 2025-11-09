Kayseri'deki düğün sonrası akrabalar arasında kavga: 3 kişi yaralandı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde düğün sonrası akrabalar arasında bilinmeyen nedenle kavga çıktı. Olay yerine ihbar üzerine 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken 3 kişinin yaralandığı bildirildi.

Giriş Tarihi: 09.11.2025 05:44

Paylaş



ABONE OL

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Kayabaşı Mahallesi 6312. Sokak'ta meydana gelen olayda; F.E. ve S.C. ile F.G., N.G. ve Ç.G. arasında düğün sonrası henüz bilinmeyen bir sebepten tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek, kavgaya dönüşmesi üzerine D.G., N.G. ve Ç.G. darp edilerek, yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de 2 yaralıyı olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. Öte yandan kavgada tabancı kullanıldığı ve kullanılan tabancalardan çıkan mermilerinde darp edilen şahsıların otomobiline isabet ettiği öğrenildi. Otomobil ekipler tarafından incelenirken, olay sonrası kaçan F.E. ve S.C. olaydan kısa bir süre sonra yakalandı.



Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN