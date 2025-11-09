Kadıköy’de kıskançlık krizi kanlı bitti: Genç kıza dehşet yaşattı

İstanbul’un Kadıköy ilçesinde bir eğlence mekânı önünde dehşet verici bir olay yaşandı. 33 yaşındaki Gözde Yılmaz, tanımadığı bir kadın tarafından “Sen benim sevgilimle mi berabersin?” sözleriyle hedef alındı. Öfke krizine kapılan saldırgan, elindeki yanıcı maddeyi Yılmaz’ın üzerine dökerek ateşe verdi. Alevler içinde kalan genç kadın, çevredekilerin müdahalesiyle güçlükle kurtarıldı. A Haber muhabiri Meral Dağlılar, kıskançlık nedeniyle gerçekleştirildiğini aktardı.

Giriş Tarihi: 09.11.2025 19:28

Paylaş



ABONE OL

İstanbul'un Kadıköy ilçesinde bir eğlence mekânı önünde korkunç bir saldırı yaşandı.

Arkadaşlarıyla birlikte mekânın önünde oturan 33 yaşındaki Gözde Yılmaz, kimliğini bilmediği bir kadının saldırısına uğradı. İddiaya göre saldırgan, "Sen benim sevgilimle mi berabersin?" diye bağırdıktan sonra elindeki yanıcı maddeyi Yılmaz'ın başından aşağı döküp çakmakla ateşe verdi.

Bir anda alevler içinde kalan genç kadına çevredekiler müdahale etti. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Yılmaz'ın vücudunda üçüncü derece yanıklar oluştuğu ve yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

"OLAY KISKANÇLIK NEDENİYLE YAŞANDI"

A Haber muhabiri Meral Dağlılar, saldırının kıskançlık krizi sonucu gerçekleştiğini belirterek dehşet verici olayın detaylarını paylaştı. Muhabirimiz Dağlılar, şunları kaydetti:

"İstanbul Kadıköy'de 33 yaşındaki Gözde Yılmaz, bir eğlence mekânının önünde arkadaşlarıyla birlikte otururken, tanımadığı bir kadın tarafından saldırıya uğradı. Aslında olay bir anda gerçekleşti. Özellikle çevrede olan kişiler de aslında olayın şokuyla ne olduğunu pek anlayamadılar.

Gözde Yılmaz'ın yanında bulunan arkadaşları, 'Sen benim sevgilimle mi berabersin?' diye bir soruyla birlikte hemen Gözde Yılmaz'ın başından aşağı bir yanıcı maddenin döküldüğünü ifade ettiler. Saldırgan kadın, maddeyi döktükten sonra da maalesef çakmakla Gözde Yılmaz'ı ateşe verdi ve kadın aslında bu şekilde bir yangın çıkmış oldu.

Tabii etrafta bulunan kişiler hemen Gözde Yılmaz'ın üzerinde olan o yangını söndürmeye çalıştı, ateşi söndürmeye çalıştı ama ne yazık ki üçüncü derecede yanıkların oluşmasına neden oldu ve şu anda da Gözde Yılmaz halihazırda yoğun bakımda tedavisi sürüyor. Yanıklarının ağır olduğu bilgisini söylemek mümkün.

Peki olayın detaylarına dönecek olursak, Gözde Yılmaz arkadaşlarıyla birlikte aslında sohbet ediyordu ve telefonla konuşurken yanına birisi, bir kadın yaklaşarak aslında tek bir soru yöneltti. Sorunun ardındansa hemen yanıcı maddeyi başından aşağı dökerek çakmağı alevledi. Hemen o alevlemenin ardından da aslında Gözde Yılmaz'ın bedeni tutuşmuş oldu.

Arkadaşlarıyla birlikte dışarıda oturmuştu. Arkadaşları hemen müdahale etti. Hem yangını söndürmeye çalıştılar hem de sağlık ekiplerine haber verdiler. Olay yerine gelen ambulans ekibi de ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı ve yoğun bakıma alındı. Hâlâ yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor ve üçüncü derece yanıktan dolayı da aslında kalıcı bir hasarın oluşması gibi bir durum söz konusu.

Aslında çevredeki ifade veren kişiler de özellikle 'bir anda arkadaşımızı yaktı' ifadesini kullandı. Bununla birlikte ifadede şöyle bir yer var: 'Masada oturuyorduk, bir anda tanımadığımız bir kadın geldi. Elindeki yanıcı maddeyi arkadaşımız Gözde'nin üzerine döktü ve ateşe verdi. Altı kişi birlikte söndürmeye çalıştık ama uzun çabalarımız neticesinde çok mümkün olmadı. Ardından ambulansı aradık.' dediler ve 'Hâlâ hastanede arkadaşımız acı çekiyor.' diye belirtmiş oldular.

Tabii saldırgan, hiçbir şey olmamış gibi olay yerinden ayrıldı. Kısa süre sonra da tutuklanarak aslında mahkemece tutuklanmış oldu"

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN