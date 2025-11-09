Hakkari'de Nehil Sazlığı'ndaki kuş cennetinde yangın

Hakkari'nin Karabey köyü mevkisinde birçok kuş türüne ev sahipliği eden Nehil Sazlığı'nda yangın çıktı. Alevler rüzgarın etkisiyle hızla yayılırken bölgeye çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yangını kontrol altına almak için çalışmalar sürüyor.

Giriş Tarihi: 09.11.2025 22:18

Edinilen bilgiye göre, Yüksekova-Şemdinli yolu Karabey köyü mevkisinde bulunan Nehil Sazlığı'nda akşam saatlerinde yangın çıktı.

Birçok kuş türüne ev sahipliği yapan sazlıktaki yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı. Bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yoğun dumanın ve rüzgarın söndürme çalışmalarını zorlaştırdığı bildirilirken, ekipler yangını kontrol altına almak için yoğun çaba harcıyor.

Vatandaşlar, özellikle bahar ve yaz aylarında bölgede benzer faciaların sıkça tekrarlandığını ifade ederek, duruma tepki gösterdi.

