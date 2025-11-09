Yaşam

Bursa’da zehir taciri iş başındayken yakalandı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde jandarma ekipleri, pazarda uyuşturucu satmaya çalışan bir zehir tacirini suçüstü yakaladı.

İnegöl Jandarma Komutanlığı KOM ve Motorlu Asayiş Timleri, cumartesi pazarında organik baharat tezgahında uyuşturucu madde satıldığı bilgisine ulaştı.

Bunun üzerine ekipler şüpheli Süleyman M.'yi (53) takibe aldılar. Suçüstü yakalanan şahsın minibüsünde yapılan aramada 405 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

