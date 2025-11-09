Arızalanan araca yardım ederken öldü

Gaziantep’in Osmanlı Mahallesi’nde, arızalanan bir araca yardım etmek isteyen 21 yaşındaki Alper Furkan Fırat’a otomobil çarptı. Ağır yaralanan Fırat, olay yerinde hayatını kaybetti.

Gaziantep'te Alper Furkan Fırat (21), yol kenarında arızalanan aracın sürücüsüne yardım etmek isterken otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Kaza, dün akşam saatlerinde Osmanlı Mahallesi'nde meydana geldi. Alper Furkan Fırat aracıyla seyir halindeyken, yol kenarında arızalanan bir aracı görüp sürücüye yardım etmek için durdu. Araçtan inen sürücüye bu sırada plakası öğrenilemeyen bir otomobil çarptı. Kazada Alper Furkan Fırat ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Fırat'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Ahmet Furkan Fırat'ın cansız bedeni, Gaziantep Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

