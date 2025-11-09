Mardin'de otomobil tarlaya uçtu: 4 yaralı

Mardin’in Nusaybin ilçesinde kontrolden çıkan otomobil tarlaya uçtu. Yaşanan kazada 4 kişi yaralanırken kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Giriş Tarihi: 09.11.2025 14:28

Mardin'in Nusaybin ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.



Edinilen bilgilere göre, İpekyolu üzerinde Çölova Mahallesi mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 46 ADL 451 plakalı otomobil kontrolden çıkarak tarlaya uçtu. Kazada araçta bulunan 4 kişi yaralandı.



İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.



Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.



