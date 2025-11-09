Antalya'da otomobil ile ticari araç çarpıştı! 4 yaralı

Antalya'nın Serik ilçesinde iki aracın karıştığı kazada 4 kişi yaralandı. Olay yerinde sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Serhat S.'ın kullandığı 03 AIU 827 plakalı otomobil ile Serdar D.nin kullandığı 07 EOR 88 plakalı hafif ticari araç kavşakta çarpıştı.

Kaza sonrası ihbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada iki aracın sürücüleri ile hafif ticari araçta bulunan 2 yolcu yaralandı. Yolculardan 1'i sıkıştığı yerden itfaiye ekiplerince çıkartıldı. Yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.



Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

