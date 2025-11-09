Antalya'da 150'ye yakın sanat eseri kayboldu iddiası! İranlı ressam polise başvurdu

Antalya Kültür Yolu Festivali kapsamında düzenlenen etkinliklere katılan ve 4 yaşından geri geçimini yaptığı resimlerle sağladığını belirten İranlı ressam Mahrokh Fouladian (44), 150'ye yakın eserinin kaybolduğunu iddia ederek polise başvurdu.

Giriş Tarihi: 09.11.2025 19:14

İddiaya göre önceki gün Kültür Yolu Festivali kapsamında eserlerini sergileyen ve aniden bastıran şiddetli yağış sırasında eserlerini toparlayarak çantaya yerleştiren Fouladian, yolda kıyafetlerinin ıslanması nedeniyle bir işletmeye girerek kendisine yeni çorap aldı. Ardından evine giden Fouladian, 5 yıldır emek vererek hazırladığı resimlerin olduğu çantanın yanında olmadığını fark etti. Hemen evine geldiği yolda resimlerin bulunduğu çantayı aramaya başlayan İranlı ressam, bir sonuç elde edemeyince polise başvurdu.

Öğlen saatlerinde yağmur ve fırtınanın başlaması ile sergilediği resimleri topladığını söyleyen Mahrokh Fouladian, "Fırtına ve yağmur başlayınca resimleri toplayıp yola çıktım. Çanta ağır olduğu için dinlenerek gidiyordum. Yukarıya doğru giderken bir dükkandan ayaklarım ıslandığı için kendime yeni bir çorap aldım. Ne oldu bilmiyorum ama o sıralarda oldu ne olduysa" dedi.