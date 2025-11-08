Uludağ'da 4 genç kayboldu: Ekipler arama çalışması başlattı

Bursa'nın en turistik noktalarından Uludağ açıklarında, yaşları 16-17 arasındaki 4 genç bölgede gezdikleri sırada kayboldu. İhbar üzerine bölgeye JAK timi sevk edilirken gençler için arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Olay, saat 17.00 sıralarında ilçeye bağlı Kirazlı Mahallesi meydana geldi. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne, 16-17 yaşlarında isimleri 4 gencin Kirazlı Mahallesi Sarıalan mevkisinde kaybolduğu yönünde ihbar yapıldı. İhbar üzerine bölgeye Uludağ Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri ile Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi sevk edildi. Jandarma ekiplerinin koordinasyonunda, AFAD ve arama kurtarma ekipleri de bölgeye yönlendirildi. Ekiplerin gençlere ulaşmak için bölgede başlattığı arama çalışmaları sürüyor.

