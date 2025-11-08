Siyonistlerden Batı Şeria'ya baskın! 2 Filistinli yaralandı

Terör devleti İsrail, işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyinde saldırılarını sürdürüyor. Cenin kent merkezindeki Büyük Cami yakınlarında açılan ateşte biri çocuk 2 Filistinli yaralandı.

Giriş Tarihi: 08.11.2025 01:13

Paylaş



ABONE OL

Filistin Kızılayı'ndan yapılan açıklamada, İsrail askerlerinin, Cenin kent merkezindeki Büyük Cami yakınlarında ateş açarak 14 yaşındaki Filistinli çocuğu yaraladığı belirtildi.

Bacağından yaralanan Filistinli çocuğun tedavi için hastaneye götürüldüğü aktarıldı.

Cenin'deki İbni Sina İhtisas Hastanesi'nden yapılan yazılı açıklamada, dizinden vurularak yaralanan bir Filistinlinin hastaneye getirildiği kaydedildi.

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, İsrail ordusu Cenin'in merkezine baskın düzenledi, çevrede konuşlanan İsrail askerleri Filistinlilere ateş açtı.

Kent merkezindeki işletme sahiplerini dükkanlarını kapatmaya zorlayan İsrail ordusu, trafiği de aksattı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN